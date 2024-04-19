الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تشكر البابا تواضروس الثانى  لدعمه واهتمامه للأسرة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس فى احتفالية الأسرة المصرية التى نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتى حملت شعار "صحة الأسرة =صحة المجتمع"، والتى شهدت إطلاق وثيقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مخاطر زواج الأقارب "احذر الأمراض الوراثية".."مبادرة خلى الزغروطه تكمل" للكشف قبل الزواج.

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 وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير والامتنان لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على اهتمامه ودعمه للأسرة المصرية، قائلة:"أتذكر منذ عامين حين أطلقت الكنيسة أيضًا ثلاثة وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث الي جانب تنظيم الأسرة". 

 

العمل مع  الراهبات و المكرسات ومدرسات مدارس الأحد 

 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي لقداسة البابا تواضروس الثانى على دعمه الدائم للمجلس والتمثيل المشرف للكنيسة في كافة انشطة المجلس، والعمل مع  الراهبات و المكرسات ومدرسات مدارس الأحد وهو مثال عظيم لرؤية الدولة المصرية للعمل الوطني المشترك على الأرض، وكل التحية لمن ساند هذه الوثيق الهامة.


 

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