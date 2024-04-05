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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

4 غيابات تضرب النصر قبل مواجهة ضمك الليلة

النصر السعودي
النصر السعودي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرلخدمات أربع لاعبيبن وذلك خلال مواجهة ضمك بمنافسات دوري روشن السعودي.

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رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

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موعد مباراة النصر.. العالمي يواجه ضمك "طارق حامد" في الدوري السعودي

ويغيب عن صفوف النصر كل من الحارس نواف العقيدي للإيقاف، وأندرسون تاليسكا بسبب الإصابة ، إلي جانب  الثنائي محمد مران، وأيمن يحيى لانضمامها لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي.

موعد مباراة النصر وضمك

يستعد النصر لمواجهة ضمك مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تبدأ مباراة النصر وضمك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

يحتل النصر مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 20 وتلقى الخسارة في 4 وتعادل في مباراتين ، فيما يحتل ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وكان النصر اكتسح في مباراته الأخيرة أبها بثمانية نظيفة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو ثلاث أهداف(هاتريك) ليواصل العالمي مطاردة الهلال المتصدر رغم ابتعاده بفارق 12 نقطة.

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