نشرة التوك شو.. مفاجأة كبيرة في التعديل الوزاري وسر ة تفاقم أزمة الشحات والشيبي

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 وحركة المحافظين الجديدة مشيرا إلي إن هناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم فى آخر تعديل وزاري اغسطس 2022، لن يتضمنهم التعديل الوزاري الجديد 2024

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

بكري يكشف عن مفاجأة كبيرة في التعديل الوزاري وحركة المحافظين (فيديو)



علق الناقد الرياضي جمال الزهيري، على وصول واقعة صفع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، للمغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، أثناء مباراة جمعت بين فريقيهما في الدوري العام، إلى ساحات القضاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أمه السبب.. مفاجأة حول وصول أزمة حسين الشحات والشيبي للمحاكم (فيديو)



ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة يشتبه في أنها أحضرت رجلًا ميتًا، قالت إنه عمها، إلى أحد البنوك للتوقيع على طلب للحصول على قرض من أربعة أرقام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

ضبط امرأة اصطحبت جثمان قريبها الميت إلى بنك للحصول على قرض.. فيديو



قال الدكتور محمود القياتي، من المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستظل مستقرة حتى يوم الاثنين المقبل، مضيفًا أن معظم أنحاء البلاد ستتأثر بالضغط الصحراوي المنخفض، وقد تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية من الثلاثاء إلى الخميس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الأرصاد تحذر من منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على كل الموارد لحل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن تخفيف الأحمال يوفر مليار دولار سنويا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الحكومة: الدولة مدركة الأعباء المترتبة على تخفيف الأحمال والوضع لن يستمر



قدم الإعلامي عمرو أديب، لنادي الزمالك بمناسبة فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة ببطولة الدورى العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

من حقنا نفرح.. أول تعليق لـ عمرو أديب على فوز الزمالك بالقمة(فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على أنباء التعديل الوزاري المرتقب، قائلا:" أرجو يكون التعديل القادم في الجون، وممكن نكون متوقعين الإعلان عنه الأسبوع الجاي أو اللي وراه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

ليه السرية؟ عمرو أديب يعلق على تضارب الآراء بشأن التعديل الوزاري (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسة الرئاسة هى المنوط بها الإعلان عن التعديل الوزاري، وعندما يكون هناك تطور سيتم الإعلان عنه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط



علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما تردد عن انخفاض احتياطيات حقل ظهر من 30 تريليون قدم مكعب إلى 10 تريليونات قدم مكعب، قائلا: ""حتى لو انخفض إنتاج بعض الآبار، فإن المعلومات المتاحة لدي تشير إلى أن حقل ظهر لم يشهد ذلك الانخفاض الكبير المشار إليه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

حقيقة انخفاض احتياطيات حقل ظهر وعلاقته بتخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)

