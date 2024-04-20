من حقنا نفرح.. أول تعليق لـ عمرو أديب على فوز الزمالك بالقمة(فيديو)

قدم الإعلامي عمرو أديب، لنادي الزمالك بمناسبة فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة ببطولة الدورى العام.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، "من حقنا نفرح بهذا الفوز الكبير×وأي حد يفتكر إني هكبر ومش هتكلم في الموضوع؛ بقول لأ، وده له لسه امبارح الزمالك هزم الأهلي مش بعيد يعني".

وتابع عمرو أديب :"في أهلاوية مستغربة من فرحتنا، طب فين الروح الرياضية"، وانتقد تقليل بعض الرموز الأهلاوية من فوز الزمالك على الأهلي في القمة،: قائلا: “بيحسسونا إننا مش من حقنا نفرح ومش من حقنا نفوز يعني”

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية قبل ملاقاة دريمز الغاني

بدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.



وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.