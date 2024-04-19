ضبط امرأة اصطحبت جثمان قريبها الميت إلى بنك للحصول على قرض.. فيديو

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة يشتبه في أنها أحضرت رجلًا ميتًا، قالت إنه عمها، إلى أحد البنوك للتوقيع على طلب للحصول على قرض من أربعة أرقام.

انتشر مقطع فيديو لمحادثة بين المرأة وموظف البنك على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً في البرازيل.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تمسك برجل مسن على كرسي متحرك من رأسه وتحاول حمله على أخذ قلم في مكتب أحد فروع بنك إيتاو في ريو دي جانيرو.

ووفقًا للشرطة، كانت المرأة تحاول الحصول على قرض بقيمة 3,000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل البنك ولكنه يتطلب توقيع الرجل المسن.

ومع ذلك، كان الرجل في الفيديو الذي التقطته الموظفة لا يستجيب للكلام، وأمال رأسه إلى الوراء وسألته المرأة: "عمي، هل تسمعني؟ إنه يحتاج إلى التوقيع، لكنني لا أستطيع"، "لا بد أنه ليس على ما يرام".

ووفقاً لرئيس شرطة ريو دي جانيرو، فابيو رويز سوزا، قرر موظفو البنك استدعاء سيارة إسعاف، وخلصوا إلى أن الرجل كان ميتاً منذ عدة ساعات، ولا بد أنه توفي عندما وصل المسعفون إلى البنك.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تحاول إثبات وجود صلة بين المرأة والرجل المتوفى.

وذكرت قناة سي إن إن إن برازيل التابعة لشبكة سي إن إن إن برازيل أن محامي العائلة شكك في رواية الشرطة وقال: "لم يكن الأمر كما ذُكر، فقد وصل الرجل إلى البنك حياً".

وقالت السلطات إنها تحقق في الحادث لكنها لم توجه اتهامات.

شاهد الفيديو..

إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني الخالد في البرازيل

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البرازيل، الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، بغرس شجرة في باحة مقر السفارة، بمشاركة سفراء وقائمين بالأعمال مجلس السفراء العرب المعتمد في البرازيل.

واستهلت الفعالية بغرس شجرة التين الفلسطينية، ثم ألقى السفير إبراهيم الزبن كلمة حول أهمية يوم الأرض الخالد للشعب الفلسطيني والذي يأتي هذا العام في ظل استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، وحرب الإبادة والتطهير العرقي ومخططات التهجير القسري في قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر، مؤكداً أن معركة الأرض لم تنته في 30 آذار 1976؛ بل هي مستمرة حتى يومنا هذا وأن كل الأيام الفلسطينية هي بمثابة يوم الأرض حتى إنهاء الاحتلال.

واكد أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما يتعرض له سيبقى صامداغ ومرابطا على أرضه حتى نيل حقه بالحرية وتكريس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.