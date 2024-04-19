نشرة التوك شو.. عقوبات جديدة للغش في الامتحانات ونصيحة بشأن الملابس الصيفية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25%، مؤكدًا أن الدولة تخوض تحدٍ كبير فيما يتعلق بأسعار السلع وضبط الأسواق.

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د. وجدي زين الدين: القيادة السياسية لديها إصرار بإشعار المواطن بانخفاض الأسعار



أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك من يتوقع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء وارد ومحل دراسة الآن.

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مصطفى بكري: بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة محل دراسة (فيديو)



كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لن تعود للانخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين إرتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

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قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا العام.

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الحرمان من دخول الامتحانات عامين.. التربية والتعليم تشدد عقوبات الغش (قيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن أسعار السلع انخفضت في اسواق الجملة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة.

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الحكومة: أسعار السلع انخفضت 40% والمواطن سيشعر بذلك خلال أيام (فيديو)



كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة العام الحالي ينطبق عليها نفس معايير امتحانات العام الماضي وهي 85% منها أسئلة اختيار بين المتعدد، والـ15% أسئلة مقالية".

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التربية والتعليم تكشف حقيقة دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالكتاب المدرسي



كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة وجود عروض للحكومة تخص منطقة "رأس جميلة" الموجودة في شرم الشيخ.

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حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة".. متحدث مجلس الوزراء يوضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة استمرار سوء الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة.

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"الأرصاد" تكشف حقيقة غزو الذباب الصحراوي لمصر

