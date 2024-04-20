حقيقة انخفاض احتياطيات حقل ظهر وعلاقته بتخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما تردد عن انخفاض احتياطيات حقل ظهر من 30 تريليون قدم مكعب إلى 10 تريليونات قدم مكعب، قائلا: ""حتى لو انخفض إنتاج بعض الآبار، فإن المعلومات المتاحة لدي تشير إلى أن حقل ظهر لم يشهد ذلك الانخفاض الكبير المشار إليه".

إنتاج حقل ظهر



وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"،"أي حقل غاز طبيعي بما فيهم خقل ظهر له مستوى إنتاج محدد، ومع مرور الوقت من الطبيعي أن ينخفض هذا المستوى.

وأوضح متحدث الحكومة أن وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة المختصة بتقديم التفاصيل الفنية حول هذا الموضوع، مؤكداً أن الوزارة أظهرت نشاطًا ملحوظًا في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مشاريع كبرى لزيادة قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لمعالجة أزمة نقص الطاقة على المدى الطويل.

واستأنفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب وصول معدلات الأحمال على الشبكة لأرقام غير مسبوقة في التاريخ.

وأعلنت محافظة الجيزة أمس الإثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة «انقطاع الكهرباء» في عدة مناطق بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة خطة انقطاع الكهرباء في مصر.

خطة تخفيف الأحمال في الجيزة

وكشف البيان الذي نشرته المحافظة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الخطة تشمل مناطق: “الهرم، وفيصل، والعمرانية، والطالبية، والرماية، وحدائق الأهرام، وأبوالنمرس” بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة.

موعد انقطاع الكهرباء

وبدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء من أمس الإثنين 15 أبريل 2024، وتبدأ يوميًّا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً.

أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال

جاءت خطة تخفيف الأحمال الجديدة التي تم العمل بها أمس الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب، كان أبرزها الآتي:

- ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خاصة في فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

- نقص العملة الأجنبية وهو ما يرفع تكلفة استيراد الغاز.

- كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وسيتم استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.