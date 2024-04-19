Meta تطرح مساعدًا محدثًا للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Meta للتو عن تحديث رئيسي لمنصتها المساعدة للذكاء الاصطناعي، Meta AI، والتي تم إنشاؤها باستخدام نموذج اللغة الكبير Llama 3 مفتوح المصدر الذي طال انتظاره (LLM). وتقول الشركة إنها "الآن أذكى مساعد ذكاء اصطناعي يمكنك استخدامه مجانًا." أما بالنسبة لسيناريوهات حالة الاستخدام، فإن الشركة تروج للقدرة على مساعدة المستخدمين على الدراسة للاختبارات، والتخطيط لوجبات العشاء وتحديد مواعيد الخروج ليلاً. أنت تعرف التدريبات. إنه روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، توسعت Meta AI لتشمل كل زاوية وركن تقريبًا في جميع أنحاء محفظة الشركة بأكملها، بعد اختبار التشغيل باستخدام Instagram DMs الأسبوع الماضي. ولا يزال متاحًا مع Instagram، ولكن الآن يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر Messenger وFacebook وWhatsApp. لدى chatbot أيضًا بوابة ويب مخصصة على meta.ai، انتظرها. لا تحتاج إلى تسجيل دخول للشركة لاستخدامه بهذه الطريقة، على الرغم من أنه لن يقوم بإنشاء صور. تتكامل أيضًا نظارات Ray-Ban الذكية التي تم إصدارها مؤخرًا مع الروبوت، مع تكامل سماعة الرأس Quest قريبًا.

وفيما يتعلق بموضوع إنشاء الصور، يقول ميتا إنه أصبح الآن أسرع بكثير وسينتج صورًا أثناء الكتابة. كما أنه يتعامل مع صور GIF المتحركة المخصصة، وهو أمر رائع جدًا. نأمل أن يتمكن بنجاح من إنشاء صور لأجناس مختلفة من الناس. لقد وجدنا أنها واجهت صعوبة في التعامل مع هذا المفهوم الأساسي منذ بضعة أسابيع، حيث بدت متحيزة نحو إنشاء صور لأشخاص من نفس العرق، حتى عندما طُلب منها خلاف ذلك.

تعمل Meta أيضًا على توسيع نطاق التوفر العالمي جنبًا إلى جنب مع هذا التحديث، حيث يأتي Meta AI إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة خارج الولايات المتحدة. وتشمل هذه أستراليا وكندا وغانا وجامايكا وباكستان وأوغندا وغيرها. ومع ذلك، هناك تحذير رئيسي واحد. إنه باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما لا يبدو مفيدًا للجمهور العالمي، ولكن أيًا كان.

أما بالنسبة للسلامة والموثوقية، فتقول الشركة إن Llama 3 تم تدريبها على مجموعة بيانات موسعة مقارنةً بـ Llama 2. كما استخدمت بيانات تركيبية لإنشاء مستندات مطولة للتدريب عليها وتدعي أنها استبعدت جميع مصادر البيانات المعروفة بأنها تحتوي على "كمية كبيرة من المعلومات الشخصية عن الأفراد." وتقول Meta إنها أجرت سلسلة من التقييمات لمعرفة كيفية تعامل روبوت الدردشة مع مجالات الخطر مثل المحادثات حول الأسلحة والهجمات السيبرانية واستغلال الأطفال، وتعديلها حسب الحاجة.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد مشاريع الحيوانات الأليفة للرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg، إلى جانب تربية الماشية باهظة الثمن من أجل لحوم البقر في مجمع منعزل في هاواي، لكن الشركة لا تزال تحاول اللحاق بـ OpenAI، وبدرجة أقل، Google. لم تبهر لعبة Meta’s Llama 2 المستخدمين أبدًا، نظرًا لمجموعة الميزات المحدودة، لذلك ربما يلتقط هذا الإصدار الجديد من مساعد الذكاء الاصطناعي البرق في زجاجة. على أقل تقدير، يجب أن يكون قادرًا على رسم البرق في زجاجة، أو بشكل أكثر دقة، تعديل رسم شخص آخر للبرق في الزجاجة قليلاً.