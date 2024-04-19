تطورات الحالة الصحية للاعب المقاولون لؤي وائل بعد فقدانه الوعي

أثار لؤي وائل لاعب المقاولون العرب قلق الجماهير إثر اصطدامه في رأسه بمباراة الذئاب أمام بلدية المحلة في الدوري وسقوطه على أرضية الملعب.

وكشف نادي المقاولون العرب التشخيص للاعبه أنه كان ارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه .

وأضاف نادي المقاولون أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية .

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليا وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.