الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطورات الحالة الصحية للاعب المقاولون لؤي وائل بعد فقدانه الوعي

لؤي وائل لاعب المقاولون
لؤي وائل لاعب المقاولون فقد وعيه بعد إصابة برأسه

أثار لؤي وائل لاعب المقاولون العرب قلق الجماهير إثر اصطدامه في رأسه بمباراة الذئاب أمام بلدية المحلة في الدوري وسقوطه على أرضية الملعب.

txt

تطورات الحالة الصحية للاعب المقاولون لؤي وائل بعد فقدانه الوعي

وكشف نادي المقاولون العرب التشخيص للاعبه أنه كان ارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه .

وأضاف نادي المقاولون أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية .

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليا وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.

الجريدة الورقية