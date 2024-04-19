سمك التونة.. مفيد للعين ويقي من السرطان|فوائد لن تتخيلها

تعتبر التونة من أكثر أنواع الأسماك المفضلة لدى الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها التي لا حصر لها، كما يمكن تناولها لمرضى القلب والضغط، ولا يوجد أي أعراض جانبية لها (إذا تم تناولها بكمية محددة دون الإفراط)، وأيضا يتناولها متابعي الدايت لتساعدهم على خسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد سمك التونة.





سمك التونة

فوائد تناول سمك التونة

صحة العينين

تعتبر أسماك التونة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 خيارا رائعا للوقاية من اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وجفاف العين المرتبطين بالتقدم في العمر.

فقدان الوزن

بفضل محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون، واحتوائها على مواد مغذية مفيدة كالبروتين، تقوم الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في هذه الأسماك بتحفيز هرمون يسمى لبتين، وهو الهرمون المسؤول عن إضفاء الشعور بالشبع.





تعزيز جهاز المناعة

تحتوي التونة على كمية لا بأس بها من فيتامين C والزنك والمنجنيز، وكلها تعتبر مضادات طبيعية للأكسدة، وتعتبر هذه المضادات واحدة من آليات الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، المسببة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. كما أن السيلينيوم المتوفر بكثرة في التونة يعزز جهاز المناعة، فعلبة واحدة من التونه تمنح الجسم 200% من السيلينيوم اللازم له.





الوقاية من السرطان

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وذلك بفضل السيلينيوم والمواد المغذية الأخرى المتوفرة بها، تعد التونة من أفضل الأطعمة الفعالة في منع بعض أنواع السرطان. وقد ربطت العديد من الدراسات تناول هذه الأسماك بالحد من الإصابة بسرطان الثدي والكلى، وذلك لأن السلينيوم مضاد قوي للتأكسد يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في حدوث طفرات في الخلايا السليمة، وتحويلها إلى خلايا سرطانية. وأظهرت نتائج واعدة أخرى أيضا أن التونة تساعد في خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 فيها.

طريقة عمل التونة القطع

المكونات:

2 كيلو سمك تونة أو البديل الماكريل

ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملعقة صغيرة كمون حصي

ورقتين لورا

2 ليمونة مقطعة شرائح

كوب زيت

كوب خل

كوب ماء سلق السمك

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح





طريقة التحضير

يغسل السمك جيدا

ثم ينقع 5 دقائق بداخل وعاء مناسب فيه ماء وملح الليمون ثم يشطف جيدا

حضري إناء وضعيه على النار وضعي فيه ماء مع ورق اللورا وكمون وشرائح الليمون

انتظري حتى الغليان ثم ضعي السمك ويترك لينضج من 40 ل 50 دقيقة

يرفع السمك من الماء

أزيلي الجلد جيدا والشوك

قطعي لحم السمك وضعيه في برطمان نظيف ومعقم

يخلط الزيت مع الخل والملح وعصير الليمون

ثم ضعيه فوق السمك ويترك بالثلاجة