الحرمان من دخول الامتحانات عامين.. التربية والتعليم تشدد عقوبات الغش (قيديو)

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال هذا العام.

رضا حجازي وجه هذا العام بزيادة الوسائل الفنية لمكافحة الغش

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية“الحياة”، أن الوزير رضا حجازي وجه هذا العام بزيادة الوسائل الفنية لمكافحة الغش الالكتروني والعادى

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم إلى أن الإجراءات القانونية ضد أي طالب يقوم بعملية غش قد تصل إلى حرمانه من دخول الامتحانات لمدة عامين".

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية.



موعد عقد مراجعات الثانوية العامة 2024 المجانية

فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024

واستعرض وزير التربية والتعليم التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل .

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.



وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من 800 ألف طالب، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونياً وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

وشدد وزير التربية والتعليم في هذا الإطار على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه فى ضوء موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2023 والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

إجراءات ضبط امتحانات الثانوية العامة 2024



واستعرض وزير التربية والتعليم أهم التعليمات والإجراءات التي من شأنها ضبط سير الامتحانات، حيث وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.