الأرصاد توجه نصيجة بشأن ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لن تعود للانخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين إرتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

يفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل

وقال مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”: "بالنسبة للي بيشتغل لوقت متأخر ليلا أو بينزل شغله بعد الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل".

وأوضح مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن ما يحدث من تقلبات جوية خلال هذه الفترة يعود لسببين أولهما طبيعي خاصة مع دخول فصل الربيع معقبا: "ممكن نشوف وصول السنة كلها في يوم واحد في فصل الربيع المعروف عنه حدوث التقلبات الجوية الحادة".

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الفترة المقبلة، موضحة أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل الطقس حارا على أغلب الأنحاء اليوم الخميس دافئًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.



وأضافت الهيئة، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



تأثر البلاد بالرياح المثارة

وذكرت، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير أيضًا إلى استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم من الوجه البحري خلال فترات الليل، مع تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل.

حالة البحرين

وتابعت، حالة البحرين المتوسط والاحمر معتدل مع ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة

وخلال الساعات الماضية، شهدت البلاد ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد منها السلوم وسيدى براني ومطروح وتأثرت الاسكندرية بفعل الرمال المثارة التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الافقية إلى 1500 متر.