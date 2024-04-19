محمد صلاح..برامج رمضان وراء خسارة الأهلى فى القمه



كشف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز عمل بدون ضغوطات مع فريق الزمالك".

وأضاف: "إدارة الزمالك طالبت جوزيه جوميز بالتركيز على بطولتي كأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية فقط، وهو خاض مباراة الأهلي بالتشكيل الأمثل".

وتابع: "لاعبو الأهلي انشغلوا بالبرامج في رمضان، وهذا لم يكن يحدث في النادي الأهلي من قبل، كما أنه كانت هناك أزمات بسبب التشكيل بين اللاعبين، فيما كان هناك استقرار لدى الزمالك".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم تكن جيدة من الناحية الفنية، ولكن أجمل ما فيها هي الأهداف، وأشعر أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لا يسيطر على الفريق، وهذا يظهر مع مستوى محمد عبد المنعم.. هو الأفضل بين مدافعين مصر، لأنه لا يوجد مدافعين".