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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين في رام الله وبيت لحم فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المخيم، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل، واعتقل كلا من هادي الرمحي، وطارق وهدان، خلال اقتحام منزليهما.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال قاموا خلال اقتحام المخيم بتحطيم عدد من المركبات، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص وقنابل صوت والغاز السام.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت وكالة وفا، حسب مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان واعتقلت كلا من اسماعيل محمد اسماعيل زعول، زكي تيسير محمود زعول، وعبد الله إبراهيم أحمد زعول.

وأضاف المصدر أن القوات اقتحمت مخيمي عايدة والعزة وداهمت منزل نواف القيسي دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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