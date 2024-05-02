أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وذلك في ظل الاحداث الدولية الراهنة التي تؤثر على سعر المعدن الأصفر وعلى اقتصادات الدول.

قرار الفيدرالي الأمريكي

ويأتي ذلك في ضوء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة أمس دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5%. منذ مارس 2022م.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيهًا للشراء، 3554 للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3080 جنيهًا للشراء، و3110 جنيهًا للبيع.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2640 جنيهًا للشراء، و2665 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24640 جنيهًا للشراء، و24880 للبيع.

وبلغت سعر أوقية الذهب نحو 2313 دولارًا.