يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في ½ نهائي دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في ½ نهائي دوري أبطال أوروبا ، مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تعتبر واحدة من أكثر المواجهات إثارة وتاريخية في عالم كرة القدم الأوروبية. يستعد الفريقان للتصدي لبعضهما البعض في ذهاب نصف نهائي البطولة على أرض ملعب أليانز آرينا، معقل بايرن ميونخ الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز الكبير أمام جماهيره.

تاريخيًا، شهدت مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد العديد من اللحظات المميزة والندية القوية على أرض الملعب، حيث تقابل الفريقان في 26 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم يعكس حجم الصراع والتنافس بينهما. ومن هذه المواجهات، جاءت 24 مباراة في مراحل خروج المغلوب من البطولة، مما يبرز أهمية كل مواجهة بين الفريقين.

من جانبه، يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى لتحقيق النجاحات على الصعيدين المحلي والقاري، بعد أن اقترب من حسم لقب الدوري الإسباني. بينما يسعى بايرن ميونخ للعودة بقوة بعد خسارة لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، مما يجعل هذه المباراة فرصة ذهبية للفريق لتعويض تلك الخسارة وتحقيق النجاح في البطولة الأهم على الصعيد الأوروبي.

من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وتحقيق النتيجة الإيجابية في ذهاب نصف نهائي البطولة. ستكون أعين عشاق كرة القدم العالمية متجهة نحو هذا اللقاء الكبير، الذي يعد تجسيدًا للتنافس الشديد والروح الرياضية العالية في عالم الساحرة المستديرة.

مباشر مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم

تنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب «أليانز أرينا» في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية و11 مساءً بتوقيت الإمارات



لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال اوروبا .. اضغط هنا

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للمسابقات الأوروبية في الوطن العربي، وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر شاشتها هي «beIN Sports HD 1» و«beIN Sports HD 2».

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكن الاستمتاع بكلاسيكو ريال مدريد وبايرن ميونخ بصوت معلقين، الأول سيكون عصام الشوالي عبر قناة beIN Sports HD 1، والآخر هو المعلق العماني خليل البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 2.

تردد قنوات beIN Sports HD 1،2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1،2 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بايرن ميونخ في قمة دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- ناتشو فيرنانديز- أنتونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي وتوني كروس أو مودريتش.

في الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام