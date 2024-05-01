(فى المضمون)

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:34 م 5/1/2024 7:34:51 PM

أعتقد أن الجهود التى تبذلها مصر فى طريق وقف الحرب على الشعب الفلسطينى بغزة سوف تأتى أكلها قريبًا.. مصر خلال الساعات الماضية تسابق الزمن للوصول إلى هدنة تنهى تلك الحرب البربرية التى تشنها إسرائيل بقيادة مجرم الحرب نتنياهو.

القاهرة استضافت الفصائل الفلسطينية خاصة وفد حماس خلال الساعات الماضية والتصريحات الصادرة عن الحركة بقبول المبادرة المصرية مبشرة، خاصة أن أجواء المفاوضات بالقاهرة كانت إيجابية للغاية.

وتأتى المبادرة المصرية وسط حشد دولى قامت به القاهرة خلال الأيام الماضية لضرورة وقف تلك الحرب، خاصة مع تأيد أمريكى أوربى واضح لتلك الجهود نتنياهو فى مأزق حقيقى خاصة بعد وصول جرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد تصد مذكرة بتوقيفه فى أى وقت.

الدبلوماسية المصرية وموقف القاهرة القوى فى تعطيل مجرم الحرب الإسرائيلى عن اجتياح رفح، وما صاحبها من تصريحات قوية حول عدم السماح باجتياح رفح تحت أى سبب من الأسباب كل ذلك مهد الطريق للمبادرة المصرية والجهود الرامية لإنهاء تلك الأزمة الكبيرة التى تكاد تعصف باستمرار الشرق الأوسط كله وإسرائيل نفسها.

المواقف المصرية أثبتت أن حرب الشائعات التى تدار دائمًا على مصر وعلى مدار كل أزمة تشهدها غزة مجرد دعايات سوداء من أبواق معادية.

مصر هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية تاريخيًا، وأرضها تحت حماية مواقف وطنية من الرئيس عبدالفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية الصخرة التى تتحطم عليها كل الاطماع، وسوف تثبت الأيام القادمة ماذا فعلت مصر من مواقف وطنية سوف يدونها التاريخ شاء من شاء وأبى من أبى.

ثقة جميع الأطراف بما فيها إسرائيل وحماس ودول العالم الكبرى فى التوجهات المصرية الرامية إلى وقف العدوان وحل هذا الصراع الكبير منذ 7 أكتوبر الماضى يمثل دعم كامل للجهود الحالية، ومن المؤكد أن الحل يأتى فقط من القاهرة على السنة السوء أن تخرس قليلاً وتستمع لصوت مصر من أجل الوصول إلى هدنة دائمة لوقف الحرب نهائيًا على غزة وعدم ضياع تلك الفرصة بعد اقتناع العالم تقريبًا بالمأساة التى يواجهها الشعب الفلسطينى على مدار الشهور الماضية.

لقد أثرت تلك الحرب على مصر كثيرًا خاصة فى حركة العبور لقناة السويس، ولو استمع العالم للتحذيرات من توسعة تلك الحرب لما وصلنا إلى هذا التأثير عليها وعلى العالم.

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