أستاذ علوم سياسية: مصر تقف مع الفلسطينيين كتفًا بكتف منذ عام 1948

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن مصر تقف كتفًا بكتف مع الفلسطينيين منذ عام 1948، وقدمت لهم دعمًا كبيرًا في كافة المجالات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر كانت تعلم منذ البداية أن هناك مخطط استيطاني توسعي يهدف إلى دفع المدنيين بما فيهم النساء والأطفال إلى غزة، والتهجير القسري بسبب سياسات الجوع والحصار.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن معبر رفح هو معبر خاص بالأفراد، ولكن تم تمهيده من قبل الدولة لتسهيل توصيل المساعدات ودخول الشاحنات للقطاع، وصورة الشاحنات المصطفة أمام المعبر في مواجهة تعنت إسرائيل، ومصر هي القضية الفلسطينية من ناحية، والقضية الفلسطينية من ناحية، واستمرار دعم الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى، موضحًا أن مصر هي القضية الفلسطينية من ناحية، واستمرار دعم الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى.

تضم 30 شاحنة.. عبور قافلة المساعدات السادسة لغزة

ودخلت معبر رفح البري، القافلة السادسة من مساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة والمكونة من 30 شاحنة محملة بـ100 طن.

وأفاد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الدكتور علي المصيلحي، إن القافلة جاءت بالتنسيق بين كل من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.



من جهته أشار نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين اللواء أحمد فتحي، إلى أن القافلة تُعَد الأكبر منذ بداية الأحداث، وشملت 7 آلاف بطانية و5 آلاف مرتبة وألفي حصيرة نوم.



كما عبرت شاحنات مساعدات صناع الخير، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، ان مشاركة المؤسسة فى قافلة التحالف السادسة ضمن مبادرة مسافة السكة تتضمن خمس شاحنات محملة بما يزيد عن 75طن مساعدات تنوعت ما بين مساعدات غذائية وبطاطين وملابس فضلا عن أدوية طبية، وأن فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة سواء فى مرحلة تجمعها الأولي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أو طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطيني.

وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولي بالرعاية داخل الجمهورية أو التى تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر.