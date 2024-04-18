مصطفى بكري يكشف علاقة الضربة الإسرائيلية لإيران باقتحام رفح الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 4 مليارات دولار لإسرائيل سنويا كمساعدات عسكرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الخميس، أن الخارجية الأمريكية أكدت أنها لم تعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أمريكا هي الشريك الأول لإسرائيل والمدافع الأول عنها.

وأضاف مصطفى بكري أنه وفقا لمصدر إعلامي فإسرائيل لم تكن تنوي تنفيذ هجوم على إيران ولكنها مناورة من نتنياهو للحصول على دعم لاقتحام رفح.

موسكو ستعود إلى مسألة فرض عقوبات على إسرائيل ل

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعود في المستقبل القريب إلى مسألة فرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن على "أهمية وقف إطلاق النار وفقا للقرار 2728، ولعدم الالتزام به من حق المجلس فرض عقوبات على المخالفين والمخربين الذين يقوضون قراراته".

وأضاف: "سنعود إلى هذه القضية في المستقبل القريب جدا".

كما أكد نيبينزيا أن كل استخدام من قبل الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتسبب بمقتل آلاف المدنيين الآخرين في القطاع.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 25 مارس الماضي قرارا برقم 2728، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا خلال شهر رمضان.

وحظي القرار بتأييد 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، التي كانت في وقت سابق تستخدم حق الفيتو ضد كل مشاريع القرارات التي تدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.

واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع قاما بتحويل 29 مليون شيكل تم ضبطها في قطاع غزة إلى "بنك إسرائيل".

وزعم أوفير جندلمان في تدوينة على منصة "X" يوم الخميس، أن ذلك المبلغ كان بحوزة حماس في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذا المبلغ يضاف إلى 17 مليون شيكل تم ضبطها في مقرات حماس بغزة منذ بدء الحرب.

وأفاد بأنه سيتم صرف تلك المبالغ على دعم ورفاهية الإسرائيليين.

ونشر المتحدث مقطع فيديو يوثق عملية عدّ الأوراق المالية وتحويلها لـ"بنك إسرائيل".