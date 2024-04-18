مرور 1004 أفراد من معبر رفح البري في الاتجاهين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء 1004 فردا من الجانبين الفلسطيني والمصري

وأفاد مصدر مسؤول في معبر رفح البري أنه تم استقبال 952 فردا قادمين من قطاع غزة بينهم 778 أصحاب الجوازات الأجنبية والإقامات ومصريين و7 جريح و35 مرضي و97 مرافق و2 مؤسسة Nrc و2 مؤسسة Acted و1 مؤسسة يوكي ميد و3 منظمة أطباء بلا حدود و4 مؤسسة Norwac و4 مؤسسة Cadus و9 وفد صليب أحمر و10 وفد UN.

قطاع غزة 52 فردا منهم 2 فلسطيني 2 حالة وفاة و7 وفد صليب أحمر و1 مؤسسة جيم و6 مؤسسة ميرسي ماليزيا و12 مؤسسة Pcrf و3 مؤسسة Glia و3 مؤسسة يوكي ميد و3 مؤسسة أكتد و13 وفد UN.



وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم، عن إدخال 48 شاحنة محروقات ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن من بين الشاحنات التي تم إدخالها عدد 3 شاحنات غاز للطهي خاص بالمنازل و3 شاحنات سولار و42 شاحنة مساعدات متنوعة تضم 17 شاحنة مواد غذائية وشاحنتي طحين و4 شاحنات خيام وشاحنتي بطانيات وشاحنة فرشات وشاحنتي ملابس وشاحنة مواد تنظيف وشاحنة سيرج وشاحنة تمور وشاحنتي محارم.



وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.



يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة.