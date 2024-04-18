شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ (فيديو)

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، إن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ والبصل وصل سعره من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والبطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، والطماطم سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو".

انخفاض الأسعار متوقف على آليات العرض والطلب



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"،: أن انخفاض الأسعار للخضراوات أو الفاكهة متوقف على آليات العرض والطلب.



وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية: "لدينا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وهذا يساعد في خفض أسعارها" لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويجعل هناك شفافية ويزيد وعي المواطن".



وحول السر وراء ارتفاع الأسعار مقارنة بسعر بيعهامن قبل الفلاح وصولًا إلى المواطن، موضحا أن الحلقات الوسيطة هي السبب، مرددًا: "بنحاول نقلل من الحلقات الوسيطة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن في ظل المعروض من الإنتاج إحنا بنتوسع في المشروعات الزراعية، مما ينعكس على المواطن وضبط مسألة الأسعار".

وسادت حالة من الاستقرار على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور للجملة، بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الأسواق والجهات المختلفة للعمل.



ووفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضراوات والفاكهة..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 8 إلى 26 جنيهًا، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12 جنيهًا، وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 3 لـ6 جنيهات، وجاء سعر الجزر ما بين 3.5 لـ 4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 12 لـ18 جنيهًا، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 7 إلى 11 جنيهًا، والصوب بين 18 لـ 20 جنيهًا، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 24 جنيهًا، وتراوح سعر الثوم من 18 لـ 32 جنيهًا.

وسجل سعر البامية 40 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 7 لـ 8 جنيه، وتراوح سعر البسلة ما بين 16 جنيه لـ 20 جنيهًا، والسبانخ من 5 لـ 6 جنيهات، والكوسة من 3 لـ 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 4 لـ11 جنيهًا للكيلو، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 30 جنيهًا، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 4 إلى 11 جنيهًا، والباذنجان الأبيض من 6 لـ 10 جنيهات، والبطاطا تراوح سعرها من 5 لـ13 جنيهًا.

جاء سعر الرمان ما بين 10 لـ 20 جنيهًا، وتراوح الموز البلدي من 7 لـ 11 جنيهًا، وتراوحت سعر الفراولة من 7 إلى 10 جنيهات، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 12 لـ 24 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 45 لـ 85 جنيهًا.



وجاء سعر الجوافة ما بين 10 لـ 16 جنيهًا، وتراوح سعر الكانتلوب من 10 لـ 18 جنيه، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 10 لـ 18 جنيهًا، والبرتقال الصيفي من 5 لـ 7 جنيهات، واليوسفي من 4 لـ 12 جنيهًا للكيلو.