أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، مع إرتفاع طفيف بأسعار بعض الأنواع.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إرتفاع طفيف في الأسعار وتوافر المعروض من الخضروات بأسواق الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 20 جنيها ومبلغ 10 جنيهات للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و30 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10nجنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوحت أسعار الكرنب من 8 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 8 إلى 12 جنيها، والكرنب الأحمر 6 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 17 جنيها بالأوراق.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 55 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، و12 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الأناناس.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.