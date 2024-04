تمريض جامعة دمنهور تحصد المركز الأول في الملتقى الطلابي العاشر

حصل طلاب تمريض دمنهور، على المركز الأول في العرض التقديمي بعنوان New Technology in Nursing Practice and Education ،حيث شارك طلاب كلية التمريض جامعة دمنهور بالملتقى الطلابي العاشر بجامعة قناة السويس ، تحت رعاية الدكتو إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ريم بسيونى الليثي - قائم بعمل عميد كلية التمريض ، وإشراف الدكتورة ردينة أحمد مقبل - وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

وتضمنت محاور الملتقي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض.

- التمريض الرقمي ..كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية - التكنولوجيا الذكية في الممارسات التمريضية التحديات والفرص.

- التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية، رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي.

- تحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي ” الآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في التمريض”.

شارك بالملتقى الطــــلاب :

"علية الشناوي، أسماء خيري، أمنية حسن، إهداء كريم، بسنت عبد الفضيل ، محمد شلش".

وأعرب الطلاب الفائزين بالمركز الأول في العرض التقديمي ، والذي أقيم بجامعة قناة السويس ، عن سعادتهم البالغة بهذا الفوز وانه نتاج جهود طويلة

كانت جامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة ،قد نظمت قافلة تنموية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بقرية منشأة خياط بالكوم الأخضر مركز حوش عيسى، بمشاركة كليات ( التمريض - العلوم الطب البيطري - التربية -الزراعة ).

وقامت القافلة الصحية بكلية التمريض، بعمل مسح صحي لعدد (67) مواطن بقياس ضغط الدم و اكتشاف مرض السكري ،وتم إعطاء تثقيف صحى لعدد (30) سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية، وتثقيف صحي لعدد (40 ) سيدة عن قضايا السكان و تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وكيفية استخدامها ،وشرح أهم المميزات والعيوب عن كل وسيله ،وتثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لعدد (60) مواطن، وتوزيع البروشور الخاص بتلك الأمراض الموضح به أسباب المرض وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية.