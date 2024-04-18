كمبوند البوسكو المستقبل سيتي أسعار وتفاصيل

سوف تنبهر عند زيارتك إلي كمبوند البوسكو سيتي مدينة المستقبل لأنه يشتمل علي كل ما يرغب فيه العميل الذي يريد المعيشة الهادئة والمريحة وذلك لأن الشركة المطورة حرصت علي توفير كل الأشكال من الخدمات والمتطلبات بما يُساعد علي المعيشة والاستقرار المناسب وسنتعرف اليوم علي التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

البوسكو سيتي مدينة المستقبل/

كمبوند البوسكو المستقبل سيتي IL Bosco City New Cairo Mostakbal City من المجمعات السكنية الفخمة جداً وتتمتع بالرقي والأناقة والخصوصية ولذلك يُعد أنه المطلب الأول للعديد من العملاء والمستثمرين وخاصة أنه قد تم الاعتماد علي أحدث الطرق البنائية الفاخرة الحديثة بالإضافة إلي عدد من المميزات والخدمات الرائعة جداً.

موقع البوسكو مدينة المستقبل/

مشروع البوسكو سيتي مميز بشكل كبير إذ أنه يتواجد في موقع حيوي واستراتيجي يجعله مميز عن غيره من المشروعات الأخرى ويتواجد في قلب مدينة المستقبل في منطقة الجولدن سكوير علي مسافة قريبة من العديد من الأماكن الهامة والحيوية ويمكننا حصر أبرز تلك المزايا فيما يلي:

يتواجد المشروع بالقرب من طرق رئيسية وهامة ومنها الطريق الدائري الأوسطي مما يجعل من السهل التنقل إلي مختلف الأماكن سريعاً. بالإضافة إلي أنه يبتعد بحوالي 10 دقائق فقط عن كل من الجامعة الأمريكية وبالم هيلز القاهرة الجديدة. يُمكن الوصول إلي مدينتي في خلال 5 دقائق فقط والعاصمة الإدارية الجديدة في خلال 10 دقائق فقط.

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مساحة البوسكو سيتي مدينة المستقبل/

تم العمل علي تشييد الكمبوند علي مساحة ضخمة جداً والتي وصلت إلي 268 فدان وتم تقسيم المشروع جيداً حيث أن حوالي 80% من المساحة تضم العديد من المرافق والخدمات المتنوعة والمساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وال 30% الباقية تضم مجموعة من المباني والوحدات السكنية.

هناك تنوع كبير في الوحدات السكنية في المدينة والتي تتمثل في الشقق و البنت هاوس والفيلات التي تبلغ 80% من مساحة المباني وال 20% الباقية تضم الوحدات المختلفة وتتكون كل عمارة من دور أرضي واحد و7 أدوار متكررة.

تصميم البوسكو المستقبل سيتي/

اهتمت الشركة المطورة بالتعاون مع أفضل المكاتب الاستشارية الهندسية حتي يتم وضع أفضل التصميمات الممكنة التي لا يوجد لها مثيل وقد اعتمدت علي التصميم الذي يتمثل في دمج أساليب العمارة الأوروبية مع الطراز المعماري الأصيل وهو ما ساعد علي توليد التحفة الفنية الأبرز علي الاطلاق مع الحرص علي توفير كافة الأشكال من الخدمات الترفيهية المتنوعة في كل مكان من أجل الوصول إلي الراحة والاسترخاء.

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الخدمات والمميزات في البوسكو سيتي مدينة المستقبل/

عند إنشاء كمبوند البوسكو مدينة المستقبل تم الاهتمام بأن يكون عبارة عن الأيقونة السكنية الممتازة والتي تشتمل علي العديد من الخدمات المتنوعة التي تكون علي أعلي مستوي ممكن حتي يكون المشروع قادر علي التنافس مع غيره من المشروعات الأخرى ويُمكننا أن نُقدم لكم أبرز تلك الخدمات من خلال النقاط التالية:

العديد من المساحات الخضراء الكبيرة وتضم عدد كبير من الأشجار النادرة والحدائق الخاصة مع وجود جسر صناعي أخضر يمر بالمشروع بأكمله. بالإضافة إلي أنه يوجد مجموعة من المطاعم والكافيهات الرائعة التي تعمل علي تقديم الوجبات والمشروبات المتنوعة لكل العملاء. توفير المسارات المخصصة من أجل ممارسة رياضي المشي أو الجري أو ركوب الدراجات لكل العملاء. وتخصيص النادي الاجتماعي والرياضي والكلوب هاوس علي مساحة كبيرة جداً ويشتمل علي العديد من خدمات الترفيه وإمكانية ممارسة مختلف الرياضات. المركز التجاري الضخم الذي يشتمل علي منطقة تجارية كبيرة تضم عدد من الوحدات التجارية والإدارية المتنوعة في المساحة. كما أنه يوجد النادي الصحي المناسب والذي يشتمل علي صالة الجيم والسبا وغيرهم من الخدمات الأخرى. هناك منطقة مخصصة من أجل الأطفال وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب الرائعة بالإضافة إلي أنها تتمتع بالأمان. الحراسة والأمان علي مدار ال 24 ساعة من أجل تحقيق أعلي مستوي ممكن من الأمن والأمان لكل السكان.

عيوب كمبوند البوسكو سيتي مدينة المستقبل/

هناك البعض من الأفراد اشتكوا من ارتفاع أسعار الوحدات في كمبوند البوسكو سيتي مدينة المستقبل ولكن يجب أن تعرف أن السعر يشتمل علي أفضل الخدمات والمميزات والمرافق المتنوعة وكافة التفاصيل المختلفة التي تُساعدك علي الحصول علي الوحدة السكنية الترفيهية.

أسعار كمبوند البوسكو سيتي القاهرة الجديدة/

اهتمت الشركة المطورة بتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة لكل العملاء حيث أنها تختلف في المساحة ويُمكنك أن تجد فيها ما تبحث عنه من خلال أن تتواصل معنا وتتعرف علي السعر المناسب للشراء وتفاصيل التقسيط والتسديد الذي يكون علي مدة طويلة من الوقت.

الشركة المالكة لمشروع البوسكو سيتي والأعمال السابقة لها/

شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري هي الشركة المالكة لمشروع البوسكو سيتي وهي من الشركات الرائدة في مجال العقارات والتي تعتمد علي أن يتم استخدام المواد ذات الجودة العالية والتكنولوجيا الحديثة عند البناء لمختلف المشروعات بالإضافة إلي الاهتمام بتوفير كافة الأشكال من الخدمات والمميزات المتنوعة والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية وذلك من أجل الحصول علي التكامل والرقي والذي يظهر في المشروعات السابقة ومنها:

● كاي السخنة

● كايرو بيزنس بارك

● البوسكو العاصمة الإدارية

● فينشي العاصمة الإدارية

● كاي الساحل الشمالي

فيديو عن شقق استلام فوري في البوسكو العاصمة الإدارية