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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضربة موجعه للهلال قبل مباراة الإياب أمام العين بدوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والعين
مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

تعرض فريق الهلال لضربة مواجعه قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام العين الإماراتي بإياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض صالح الشهري لاعب الفريق لإصابة في الركبة قد تعيقه عن اللحاق بالمباراة المرتقبة والتي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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فرص و سيناريوهات تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

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دوري أبطال آسيا .. العين الإماراتي يحقق فوزًا عريضًا على الهلال بذهاب نصف النهائي

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم أن اللاعب صالح الشهري سيجري يوم الأحد المقبل فحوصات طبية للتأكد من قدرته على المشاركة في مباراة العين.

فرص و سيناريوهات تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

و سقط فريق الهلال السعودي في فخ الهزيمة على يد العين الإماراتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

فرص تأهل الهلال إلى نهائي آسيا :

1 – فوز الهلال على العين بفارق 3 أهداف أو أكثر

2 – الفوز بفارق هدفين يدفع الفريقين إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح حال استمرار النتيجة.

3 – أي نتيجة أخرى سيتأهل فريق العين للمباراة النهائية

و من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الهلال والعين يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

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