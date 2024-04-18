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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فرص و سيناريوهات تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

سقط فريق الهلال السعودي في فخ الهزيمة على يد العين الإماراتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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الأندية السعودية تحتج على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي

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موعد مباراة العودة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي

حقق فريق العين الإماراتي انتصارًا عريضًا على نظيره الهلال السعودي برباعية مقابل هدفين، وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هاتريك لفريقه الإماراتي خلال اللقاء، جاء الأول في الدقيقة السادسة، ثم الثاني والثالث من ركلتي الجزاء في الدقيقتين 26 و38.

ونجح الهلال خلال الشوط الثاني، في تقليص الفارق عبر لاعبه مالكوم بالدقيقة 49، قبل أن يوقع العين على رابع الأهداف في الدقيقة 56، ثم في الدقيقة 78 نجح سالم الدوسري في تسجيله الهدف الثاني للهلال ، لينتهي اللقاء بتفوق عريض لأصحاب الأرض.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

فرص تأهل الهلال إلى نهائي آسيا :

1 – فوز الهلال على العين بفارق 3 أهداف أو أكثر

2 – الفوز بفارق هدفين يدفع الفريقين إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح حال استمرار النتيجة.

3 – أي نتيجة أخرى سيتأهل فريق العين للمباراة النهائية

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