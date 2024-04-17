دوري أبطال آسيا .. العين الإماراتي يحقق فوزًا عريضًا على الهلال بذهاب نصف النهائي

حقق فريق العين الإماراتي انتصارًا عريضًا على نظيره الهلال السعودي برباعية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول ، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هاتريك لفريقه الإماراتي خلال اللقاء ، في الدقيقة السادسة، ثم الهدفين الثاني والثالث من ركلتي الجزاء في الدقيقتين 26 و38.



ونجح الهلال خلال الشوط الثاني، في تقليص الفارق عبر لاعبه مالكوم بالدقيقة 49، قبل أن يوقع العين على رابع الأهداف في الدقيقة 56 ، ثم في الدقيقة 78 نجح سالم الدوسري في تسجيله الهدف الثاني للهلال ، لينتهي اللقاء بتفوق عريض لأصحاب الأرض.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين مساء الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.