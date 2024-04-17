عاجل
حزب الله ينشر مشاهد لحظة تنفيذ عملية عرب العرامشة.. شاهد أم "بوجي": زوجي فقد الوعي بعد قتل ابننا على يد بائعة الجرجير
الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال آسيا .. العين الإماراتي يحقق فوزًا عريضًا على الهلال بذهاب نصف النهائي

العين والهلال
العين والهلال

حقق فريق العين الإماراتي انتصارًا عريضًا على نظيره الهلال السعودي برباعية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول ، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
 

txt

تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

txt

راحة سلبية لفريق يد الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي


وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هاتريك لفريقه الإماراتي خلال اللقاء ، في الدقيقة السادسة، ثم الهدفين الثاني والثالث من ركلتي الجزاء في الدقيقتين 26 و38.

ونجح الهلال خلال الشوط الثاني، في تقليص الفارق عبر لاعبه مالكوم بالدقيقة 49، قبل أن يوقع العين على رابع الأهداف في الدقيقة 56 ، ثم في الدقيقة 78 نجح سالم الدوسري في تسجيله الهدف الثاني للهلال ، لينتهي اللقاء بتفوق عريض لأصحاب الأرض.
ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين مساء الأسبوع المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

مواد متعلقة

تشكيل العين لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.. رحيمي يقود الهجوم
الجريدة الورقية