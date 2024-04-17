حزب الله: أسقطنا عددًا من أفراد مقر القيادة العسكري الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن حزب الله أكد أنهم أسقطوا عددا من أفراد مقر القيادة العسكري الإسرائيلي في "عرب العرامشة" بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله: "نفذنا هجوما بالمسيرات والصواريخ الموجهة على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في مستوطنة "عرب العرامشة".

"نتنياهو" ليس لديه القدرة الآن في فتح جبهة مع إيران

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسخن الجبهات أكثر من الوقوع في حرب حقيقية مع إيران، وهو يدرك تماما أنه ليس لديه القدرة الآن أن يفتح جبهة مع إيران في الوقت الذي يفتح فيه جبهة حقيقية في قطاع غزة وثانوية مع حزب الله في لبنان، فهل يستطيع أن يفتح جبهة بهذه القوة والاتساع مع إيران؟ من المؤكد لا.

حالة من الخوف والحذر والترقب لدى الشارع الإسرائيلي

وأضاف "البشتاوي" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن "نتنياهو" يريد هذا الجو الذي يعيش عليه، حالة من الخوف والحذر والترقب لدى الشارع الإسرائيلي لكي لا يفكر المواطن الإسرائيلي حاليا إلا بهذه الأزمات.

وتابع: "المواطن الإسرائيلي يسأل الآن هل تضرب إيران أم لا تضرب؟ ونسي موضوع من بدأ بالتحرش بإيران واستفزازها، ولماذا هذا الاغتيال في قنصلية بدولة أخرى مجاورة، هذه اللعبة التي يتقنها نتنياهو يقودنا إلى ردات الأفعال دون أن نتحدث عن جذر المشكلة، وما هو الداعي لهذا التحرك الذي قام به نتنياهو، وهو يدرك أن هناك ردود أفعال ستكون قوية".