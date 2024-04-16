حزب الله يتبنى هجومًا بمُسيرتين على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

تجدد القصف المُتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، والمُستمر منذ اليوم التالي لـ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأن مُسيرتين مُفخختين جرى توجيههما من جنوب لبنان، اخترقتا الأجواء الإسرائيلية دوي تفعيل صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة، قبل أن تسقط إحدى المُسيرتين في بيت هيلل وتسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتسبب في حريق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يُحقق في عدم تفعيل أجهزة الإنذار إثر "تسلل" المُسيرتين المُفخختين من جنوب لبنان.

وجدد حزب الله استهدافه للمواقع الحدودية بالقذائف الصاروخية.

وتبنى حزب الله في بيان صحفي الهجوم بالمسيرتين الانقضاضيتين، وقال إن الهجوم استهدف "منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية في بيت هيلل"، مشيرا إلى أن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح"، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق "عين بعال" في الجنوب.

مقتل وإصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

قتل شخص وأصيب اثنان بجروح اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة عين بعال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفيات صور.

وتواصل إسرائيل تصعيدها على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرض أطراف عدد من الاودية والاحراج في القطاع الشرقي لقـصف مدفـعي من العيار الثقيل لا سيما محيط وادي السلوقي من جهة بلدتي مركبا وحولا مصدره مواقع الاحـتلال الإسرائيلي في فلسـطين المحتلة.

الكرملين : بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط بعد الرد الإيراني على إسرائيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد "رد إيران" على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين): ناقش الرئيسان الروسي والإيراني بالتفصيل الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق والإجراءات الجوابية، التي اتخذتها إيران.

وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله بأن تتحلى جميع الأطراف في الشرق الأوسط بضبط النفس، والامتناع عن جولة جديدة من المواجهات.

وشدد بوتين ورئيسي على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يُحل بعد، موضحا أن الرئيس الإيراني أبلغ نظيره الروسي بأن بلاده لا ترغب في التصعيد بالشرق الأوسط. وأكد رئيسي، أن إجراءات إيران كانت قسرية ومحدودة بطبيعتها.