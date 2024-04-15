عاجل.. حزب الله يقصف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ

قصف المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏واصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏6:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 ‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏واصابوه إصابة مباشرة.‏

المقاومة الإسلامية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال في حرش حانيتا

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎5:00 ‌‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة.

حزب الله: أوقعنا أفراد ثكنة ميتات الإسرائيلية بين قتيل وجريح

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:55 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏