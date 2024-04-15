عاجل.. حزب الله يقصف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ
قصف المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
المقاومة الإسلامية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال في حرش حانيتا
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة5:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله: أوقعنا أفراد ثكنة ميتات الإسرائيلية بين قتيل وجريح
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح .
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:55 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.