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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تير شتيجن: الأمور أصبحت صعبة بعد الطرد.. وينتقد الحكم

تير شتيجن حارس برشلونة
تير شتيجن حارس برشلونة

تحدث الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن طرد زميله أراخو خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

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وأقصي البارسا من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في الإياب.

خرج برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بنتيجة 6-4 مجموع المباراتين، حيث كانت نتيجة الذهاب تشير لـ 3-2 لصالح الفريق الكتالوني.

قال تير شتيجن في تصريحاته عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا: بعد الطرد باريس سان جيرمان سيطر علينا بشكل واضح، أردنا أن ندافع وأن نستغل المرتدات للتسجيل وأعتقد أن كان هذا ممكن حتى مع 10 لاعبين.

وتابع: لكن هم كان لديهم ميزة عددية، من المؤسف الخروج من دوري الأبطال، لقد تم اقصائنا وهذه ضربة قاسية لنا، نشعر بخيبة أمل، ولكننا نركز على الكلاسيكو.

وأشار حارس برشلونة: يزعجني ان الحكم لم يراجع ركلة الجزاء على ديمبلي، يبدو ان القرار يتخذه شخص واحد فقط.


وأضاف تير شتيجن: انا متاكد لو كنا 11/11 لكان تغير الكثير، كنا نملك فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي، نتيجة 4-1 قد لا تعكس ذلك لكن الطرد أثار غضبنا.


وتابع: بعد الطرد، لم نعد نلعب بنفس الطريقة، كان من الممكن العبور ولكن بـ10 لاعبين كان الأمر صعب علينا.
 

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