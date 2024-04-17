مبابي يحقق رقمًا قياسيًا بعد ثنائيته في شباك برشلونة

نجح فريق باريس سان جيرمان من حجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفي البي آس جي الثالث والرابع في الدقيقة 60، 89 من عمر الشوط الثاني من المباراة.



رقم قياسي لمبابي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وعلى صعيد الأرقام فإن كيليان مبابي قد سجل ستة أهداف ضد برشلونة خلال فعاليات دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أكثر من هذا العدد ضد أي فريق أخر سوى توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، هو من سجل أكثر من مبابي في شباك برشلونة (8).

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد ضرب موعدًا من العيار الثقيل أمام بوروسيا دورتموند في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.