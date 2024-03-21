تير شتيجن يتلقى صدمة قبل يورو 2024

تلقي تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، صدمة كبيرة قبل بداية بطولة يورو 2024، بسبب قرار من المدرب ناجلسمان.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 الصيف المقبل، بداية من 14 يونيو المقبل، حيث سيكون منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى مع اسكتلندا، والمجر وسويسرا.

وبحسب موقع (سبورت بازر)، اتخذ ناجلسمان قرارًا، بشأن هوية حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني في البطولة، بعد إجراء محادثات منفصلة مع مانويل نوير قائد بايرن ميونخ، وتير شتيجن.

تير شتيجن ونوير

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي بيان رسمي بخصوص هذا القرار، ولكن التقارير تشير إلى أن ناجلسمان قد قرر منح نوير دورًا أساسيًا على حساب لاعب برشلونة، الذي تولى مسؤولية حراسة مرمى ألمانيا في العام والنصف الأخير.

ولم يذكر أيضًا اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمشاركة في المباريات الدولية القادمة، ضد فرنسا في ليون يوم السبت، وضد هولندا في فرانكفورت بعد ثلاثة أيام.

يبلغ نوير 37 عامًا، ويعود إلى قائمة المنتخب لأول مرة منذ الإقصاء الذي تعرض له في الدور التمهيدي لكأس العالم 2022 في قطر.

نوير

في ديسمبر 2022، تعرض نوير لكسر في الساق، أثناء التزلج على الجليد، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وفتحت الباب أمام شتيجن لتعويضه.

وقام شتيجن بتعويضه بشكل جيد، ولكنه اضطر إلى أخذ استراحة إجبارية لعدة أشهر بسبب إجراء عملية جراحية في الظهر، ثم عاد إلى صفوف برشلونة في فبراير الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه ستكون 8 بطولة كبيرة، لنوير كاساسي في حراسة مرمى الماكينات الألمانية، إلا أنه لن يستعيد شارة القيادة التي سيستمر في حملها إلكاي جوندوجان، وفقا لتصريح ناجلسمان السابق.