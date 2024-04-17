برشلونة لن يشارك في كأس العالم للأندية 2025.. رسميًا

فشل نادي برشلونة الإسباني من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024 وذلك بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وتعثر النادي الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة 4-1 ليصبح مجموع المباراتين 6-4 للنادي الباريسي.



وبتلك النتيجة ضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي المسابقة القارية لهذا الموسم 2023/2024.

كان يحتاج البارسا لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلى الجانب الآخر كان يحتاج أيضًا لخروج أتلتيكو مدريد، وذلك من أجل أن يتفوق عليه بعدد النقاط في تصنيف الويفا.

تعثر أتلتيكو مدريد هو الآخر وودع دوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه سيشارك بكأس العالم للأندية وذلك نظرًا لعدم تفوق النادي الكتالوني عليه بعدد النقاط.