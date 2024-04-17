ديمبلي يُعلق علي صافرات استهجان جماهير برشلونة

تحدث الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه علي برشلونة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وفاز فريق باريس سان جيرمان ضد برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبنتيجة مباراة اليوم، يحسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز بنتيجة 6-4 على برشلونة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وقال ديمبلي في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة اليوم: “أنا سعيد جدا لقد قدمنا مباراة كبيرة، وأتفهم الصافرات من الجماهير، هذه هي الحياة وهنالك صافرات في كل الملاعب”.

وتابع: “برشلونة نادي عظيم وأحبه بالطبع، والآن أنا سعيد هنا في باريس سان جيرمان، وعلينا الفوز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الآن”.

وأضاف: “الفوز بجائزة رجل المباراة؟ هذا ليس فوز لاعب واحد بل فوز مجموعة، لا أعتقد أنني كنت إستثنائي لهذه الدرجة لكنني سعيد”.