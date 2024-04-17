جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات مهمة وقوية في دوري أبطال أوروبا و الدوري المصري و دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال أوروبا ..

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ..

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستقبال ضيفه ريال مدريد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

بايرن ميونخ ضد أرسنال ..

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

الدوري المصري الممتاز ..

الجونة ضد سموحة .. الساعة 4 عصرًا على استاد خالد بشارة لحساب الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

إنبي ضد الداخلية .. الساعة 7 مساءً على استاد بتروسبورت لحساب الجولة 18 من الدوري.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش .. الساعة 7 مساءً على استاد القاهرة الدوري لحساب الجولة 18 من الدوري.

دوري أبطال آسيا ..

الهلال ضد العين ..

يستقبل فريق العين الإماراتي ضيفه الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة ستنطلق الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.