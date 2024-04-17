أول تعليق من سيميوني بعد توديع دوري أبطال أوروبا

عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن حزنه بسبب خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو مدريد أمام دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال أدونا بارك، وبنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا تحدث أوضح سيميوني أسباب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا والتعرض لتلك الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند

وصرح دييجو قائلًا: “كان من الممكن أن يكون موقفنا التهديفي أفضل في مباراة الذهاب، وفي الإياب فشلنا في التسجيل بالشوط الأول، لكن في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل”.

وأشار إلى أن ما حدث كان سوء حظ وقال: “اليوم لو كان الحظ في صالحنا لكان من الممكن أن نفعل شيئًا أكثر من ذلك، ولقد افتقرنا إلى القوة على الجانبين الدفاعي والهجومي”.