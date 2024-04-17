تعليق تشافي عقب توديع دوري أبطال أوروبا

عبر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن استياءه بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وتحدث تشافي عقب المباراة: “نحن محبطون وغاضبون لأنني أعتقد أن لقطة طرد أراوخو حددت مصير الإقصاء. كنا متماسكين بشكل جيد عندما كنا 11 ضد 11 لكن ما حدث هو ما حدد مصير الاقصاء، برأي الطرد مبالغ فيه، وبعده تغير المباراة بأكملها”.



وأضاف: “بعد الطرد ترددنا في التغيير، كان هناك بيدري الذي يعود من اصابة، لكن قررنا أن يبقى بيدري ليسيطر ورافينها من أجل الهجوم واخترنا لامين للأسف. مهما تحدثنا، الطرد أنهى كل شيء”.

وتابع: “كانت لدينا عدة فرص واضحة مثل جاندوجان وليفا ورافينيا ولكن دائمًا نحن كنت متأخرين لأن اللعب بعشرة لاعبين صعب جدًا، من المؤسف أن ينتهي عمل الموسم بسبب قرار تحكيمي كنت أود أن ألعب 11 ضد 11 طوال الوقت. هذا الطرد ليس ضروريًا”.

وأتم: “ قلت للحكم أن أدائه كان سيئًا للغاية، كان كارثيًا، لقد أفسد المباراة وغير كل شيء. لا أحب التحدث عن الحكام ولكن علينا أن نقولها، لا يمكننا الصمت”.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 3-2 للبارسا، قبل أن يقلب الفريق الفرنسي الطاولة ويتأهل بنتيجة 6-4 في مجموع اللقاءين ويضرب موعدًا مع بروسيا دوتموند الألماني.