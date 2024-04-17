أحمد ماهر يبكي على الهواء (فيديو)

بكى الفنان أحمد ماهر، متأثرا بعرض أحد مشاهد مسلسل “صيد العقارب” الذي شارك في أحداثه خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي.

وقال أحمد ماهر خلال حواره ضمن صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون: "حصلي خط استرجاع للأحداث الخاصة بالمسلسل وأن القناعة الموروثة أن الولد دائماً هو السند وعندما ذهب السند اضطرارًا لابنته تملكني مشاعر فبكيت لأن الرجل وضع في خانة اليك لاعتماده على ابنته".

دخلت في حالة من الغرام بالعمل

وأضاف أحمد ماهر أن سر قبول لدور كبير عائلة ضرغام ليس اختياراً منه بل تم ترشيحه للعمل، وعندما قرأ كتابة الكاتب الكبير باهر دويدار شعر بالانبهار، قائلاً: لما قرأت الورق دخلت في حالة من الغرام بالعمل.

وتابع أحمد ماهر: "عندما قرأت ورق الكاتب الكبير لقيته طرح هائل لم أشهده من قبل لمست إيقاعًا مختلفًا وتتابع للأحداث شيق ورسم للشخصيات مبهر مما حمّسني للقيام بالدور والغرام به.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، أحداث كثيرة ومتنوعة دارت حول كشف سر المهندس شريف الغزولي "الفنان محمد نجاتي" وإلقاء القبض عليه بعد كشف تورُّطه في قتل علي ضرغام، من خلال توجيه عدة ضربات له وتعطيل الكاميرات، ليتبين أن سامح الغول هو المسؤول عن قتله.



وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 كان الحدث الأبرز هو كشف الشرطة والضابط حسام العطار لسر المهندس شريف الغزولي، ورغبته في الانتقام من عائلتي الحاج إسماعيل الغول "الفنان رياض الخولي" والحاج حسن ضرغام "الفنان أحمد ماهر"، بعدما تورط في مشكلة كبيرة لوالدته سعاد عبد الجبار حنفي، حتى ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة قتل علي ضرغام.

وكانت الشرطة كشفت خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق كيف أن المهندس شريف الغزولي، عّطل الكاميرات ليلة حادثة قتل علي ضرغام، ليدخل إلى شركته ويجده مُلقى على الأرض ينزف دمه بعدما ضربه سامح الغول، ليُكمل هو توجيه عدة ضربات له بعد أن استخدم ورق الجرائد في الإمساك بالتمثال الذي استخدمه سامح الغول في ضرب علي ضرغام، حتى لا تظهر بصمات يده عليه.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.