الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأربعاء (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة متوقع ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليوم واحد فقط



وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليوم واحد فقط، هو غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع من 5 إلى 6 درجات مئوية غداً.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ناتج عن الرياح الجنوبية الغربية، ووجود منخفض جوي صحراوي حراري في الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غداً 36 درجة مئوية، مؤكداً أن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة في السواحل الشمالية غداً حيث تتراوح بين 35إلى 36 درجة مئوية.

ولفت محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة في شمال و جنوب الصعيد سوف تصل إلى 37 و 38 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وأوضح مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، ومحافظات شمال البلاد، بما فيها القاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء 17 أبريل، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من تأثر القطاع الغربى للبلاد "السلوم- مطروح" بعواصف رملية وترابية، مما يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، تتقدم مع ساعات الظهر على كافة عموم الدلتا والقاهرة الكُبرى و"شمال ووسط الصعيد" بشكل أقل حدة من غيرهم، ومُدن القناة وخليج السويس وأجزاء واسعة من شبه جزيرة سيناء، وبعض مدن ساحل البحر الأحمر.



ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الأجواء غير مُستقرة من ناحية حركة الرياح الشديدة الحرارة، يُصاحبها أجواء غابرة ورملية تؤثر بالدرجة الأولى على كافة المناطق الصحراوية، وتتأثر بها كافة المُدن الداخلية مع احتماليات تشكل عواصف جدارية على بعض المُدن المُطلة على الجانب الغربى الصحراوى للبلاد.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، والطقس غدًا يميل إلى شديد الحرارة على المناطق الصحرواية وجنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء

ويشهد الطقس غدا ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 37 درجة، ومحافظات الوجه البحرى، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

ويظل الطقس مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نصائح هامة

يُرجى توخى الحذر عند القيادة على المناطق الصحرواية وتهدئة السرعة والتوقف فورا عند انعدام الرؤية، وارتداء الكمامات في المنازل خاصة أصحاب الحساسية ومرضى الصدر والجيوب الأنفية ومرضى العيون والتزام المنازل وتجنب الخروج إلى الشارع، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى المنازل .