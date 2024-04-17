سعيدة وفخورة.. سلوى خطاب تعلق على تكريم قرينة الرئيس (فيديو)

علقت الفنانة سلوى خطاب على تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية "المرأة المصرية..أيقونة النجاح"، قائلة: "قلت للسيدة انتصار السيسي: التكريم جاء في وقت وكنت محتجاه نفسياً، ومعنوياً".



وأضافت سلوى خطاب خلال لقائها على فضائية "الحياة"، مساء اليوم أن "اللقاء مع السيدة انتصار السيسي كان حميما وممتعا.. يعني حد بيطبطب عليك وبيقولك احنا بنحبك والناس بتحبك".

التكريم عملي حالة من السعادة والفخر

وتابعت سلوى خطاب: “التكريم عملي حالة من السعادة والفخر من جميع النماذج النسائية اللي كانت موجودة، والسيدة إنتصار بتحسسك أنها مبسوطة بيك وبنجاحك طول الوقت”.

زأكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن المرأة المصرية تعد مصدر إلهام ورمزا للعطاء وشريكا أساسيا لنهضة المجتمع، موجهة التحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر بمناسبة يوم المرأة العالمي.



وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": ـ في احتفالية يوم المرأة المصرية ـ .. تحية بحجم عطاء وتضحية هذه السيدة العظيمة، التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ ووجدان هذه الأمة، بقوتها وصلابتها وإنجازاتها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية التي نحتفل بها اليوم هي الأم والزوجة والأخت والجدة والابنة، وهي الشريكة والسند وقت الشدة، وهي مصدر الإلهام ونبع الاعتزاز بهذا الوطن العظيم.

وأوضحت السيدة انتصار السيسي أن احتفالنا اليوم يأتي تأكيدا لمكانة المرأة المصرية بوصفها شريكا أساسيا في نهضة المجتمع، وتطوره للأفضل، مدفوعة بعزيمتها وعطائها الذي لا ينبض وقدرتها على تخطي التحديات والظروف الصعبة، بما يظهر المعدن الحقيقي والأصيل للمرأة المصرية ويوضح حجم التضحيات التي قدمتها وما زالت تقدمها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وبناء الوطن.



وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، أن ذلك الأمر يتطلب حفظ حقوقها ومنحها الفرص المؤثرة بما يعكس قيمتها ويصون مكانتها ويعزز دورها المجتمعي والوطني الذي لا غنى عنه، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تثبت يوما بعد يوم نجاحا وكفاءة في جميع المجالات وتمضي بقوة نحو تعزيز مكانتها في المجتمع.



وشددت السيدة انتصار السيسي على ضرورة تضافر كافة الجهود في سبيل تمهيد الطريق أمام الأجيال الجديدة من فتيات مصر لتحقيق أحلامهن في مستقبل أفضل خاصة في ظل وجود إرادة سياسية واعية بأهمية دور المرأة في صياغة حاضر مزدهر وكتابة تاريخ جديد مشرق لهذا الوطن العزيز.

وأعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن شكرها وامتنانها للمرأة المصرية وذلك، تقديرا لدورها العظيم وتضحياتها في بناء ورفعة المجتمع.



وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية .. أيقونة النجاح": "كل عام وكل امرأة مصرية بخير فهي تستحق الاحتفاء بها كل يوم، وكل يوم وأنتِ القوة والطموح .. وكل يوم وأنتِ المعلمة والمعطاءة، وكل يوم وأنتِ الخير والحب وكل يوم وأنتِ الوطن والمجتمع، كل يوم وأنتِ الأمل والنجاح".

وأوضحت قرينة رئيس الجمهورية: "اسمحوا لي بالحديث من القلب، نحن السيدات نتسم بالمشاعر الفياضة، وأعلم مدى المعاناة التي مررتن بها في الفترة الماضية، وبرغم الظروف الصعبة والتحديات الأصعب، لكن النتيجة كانت مبهرة. السيدات أثبتن إنهن قادرات على التحدي، لأن كل سيدة هي من تدير بيتها وتستطيع جعله جنة".



وأضافت: "السيدة المصرية استطاعت أن تتخطى كل الصعوبات التي مررنا بها بنجاح، وخصوصا أنها استطاعت تحدي الحالة الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها، ونقول إن شاء الله الأمل في الغد والأيام القادمة سوف تكون أفضل وأحسن".



وتابعت السيدة انتصار السيسي: "شاهدنا مسرحية خلال الاحتفالية ونالت إعجابنا جميعا، وأقول إنه ليس هناك نهاية لعظيمات مصر .. فهن في كل عصر وكل وقت وكل أوان وجالسات أمامي الآن وأنا سعيدة بهن، ودائما مع بعض في كل خير .. ويدا بيد نتعاون في الخير وكل عام وأنتن بخير جميعا".



وفي ختام كلمتها، قدمت السيدة انتصار السيسى نيابة عن الرئيس رسالة شكر لهن جميعا بمناسبة عيد المرأة والاحتفاء بشهر رمضان المبارك وكل عام وانتم طيبين.



وكرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، خلال الحفل، نماذج مشرفة من عظيمات مصر الملهمات والمتفوقات في مجالات مختلفة.