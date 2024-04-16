مجلس رقابة Meta يتولى صور الذكاء الاصطناعي الفاضحة

يتولى مجلس الرقابة في Meta مرة أخرى قواعد الشبكة الاجتماعية للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. قبل المجلس قضيتين تتعلقان بالصور الفاضحة لشخصيات عامة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

في حين أن قواعد ميتا تحظر بالفعل العري على فيسبوك وإنستغرام، قال مجلس الإدارة في بيان إنه يريد معالجة ما إذا كانت "سياسات ميتا وممارساتها التنفيذية فعالة في معالجة الصور الصريحة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي". أصبحت الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاهير والسياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "الإباحية المزيفة العميقة"، شكلاً بارزًا بشكل متزايد من أشكال المضايقات عبر الإنترنت واجتذبت موجة من اللوائح التنظيمية المقترحة. وفي الحالتين، يمكن لمجلس الرقابة أن يدفع ميتا لتبني قواعد جديدة لمعالجة مثل هذه المضايقات على منصتها.

وقال مجلس الرقابة إنه لم يذكر الشخصيتين العامتين في قلب كل قضية في محاولة لتجنب المزيد من المضايقات، على الرغم من أنه وصف الظروف المحيطة بكل منشور.

تتضمن إحدى الحالات منشورًا على إنستجرام يعرض صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لامرأة هندية عارية تم نشرها بواسطة حساب "يشارك فقط الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للنساء الهنديات". تم الإبلاغ عن المنشور إلى Meta ولكن تم إغلاق التقرير بعد 48 ساعة لأنه لم تتم مراجعته. استأنف المستخدم نفسه هذا القرار ولكن تم إغلاق الاستئناف أيضًا ولم تتم مراجعته مطلقًا. قام Meta في النهاية بإزالة المنشور بعد أن استأنف المستخدم أمام مجلس الرقابة ووافق المجلس على قبول القضية.

تتعلق الحالة الثانية بمنشور على فيسبوك في مجموعة مخصصة لفن الذكاء الاصطناعي. أظهر المنشور المعني "صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لامرأة عارية مع رجل يتلمس ثديها". كان من المفترض أن تشبه المرأة "شخصية عامة أمريكية" وكان اسمها أيضًا في التعليق على المنشور. تمت إزالة المنشور تلقائيًا لأنه تم الإبلاغ عنه مسبقًا وتمكنت أنظمة Meta الداخلية من مطابقته مع المنشور السابق. استأنف المستخدم قرار إزالته ولكن تم "إغلاق" الاستئناف تلقائيًا. ثم استأنف المستخدم أمام مجلس الرقابة، الذي وافق على النظر في القضية.

وفي بيان، قالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، إن المجلس تناول الحالتين من دولتين مختلفتين من أجل تقييم التباينات المحتملة في كيفية تطبيق سياسات ميتا. وقالت ثورنينج شميدت: "نحن نعلم أن Meta أسرع وأكثر فعالية في الإشراف على المحتوى في بعض الأسواق واللغات أكثر من غيرها". "من خلال أخذ حالة واحدة من الولايات المتحدة وواحدة من الهند، نريد أن ننظر في ما إذا كانت شركة ميتا تحمي جميع النساء على مستوى العالم بطريقة عادلة."

يطلب مجلس الرقابة التعليق العام خلال الأسبوعين المقبلين وسينشر قراره في وقت ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب توصيات السياسة الخاصة بـ Meta. أدت عملية مماثلة تتضمن مقطع فيديو تم تحريره بشكل مضلل لجو بايدن مؤخرًا إلى موافقة Meta على تصنيف المزيد من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصتها.