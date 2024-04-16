ماذا يحدث للجسم عند أكل بذر البطيخ؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

البطيخ من ألذ الفواكه الصيفية الشهيرة، وكثيرًا ما تُثار تساؤلات كثيرة حول صحة تناول بذوره، سواء كانت بيضاء أم سوداء، إلا أنه يُؤكد أن تناول بذور البطيخ آمن وغير مضر.

مدى صحة تناول بذور البطيخ

بذور البطيخ البيضاء الموجودة في الأصناف الخالية من البذور هي ببساطة طبقات بذور فارغة وآمنة للتناول. وبالنسبة للبذور السوداء، فهي آمنة أيضًا وتمر عبر الجسم كألياف غير قابلة للذوبان.

تحتوي بذور البطيخ على قيمة غذائية كبيرة، فهي غنية بالمواد المغذية مثل الحديد والفولات والنياسين، مما يوفر العديد من الفوائد الصحية المحتملة، مثل دعم وظائف الجسم المختلفة. ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناولها لتجنب مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة للمحتوى العالي من الألياف غير القابلة للذوبان.

من بين العناصر الغذائية الأساسية التي تحتوي عليها بذور البطيخ، المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بالإضافة إلى خصائصها الصحية للقلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان بفضل وجود مضادات الأكسدة مثل الليكوبين.

للراغبين في استغلال فوائد بذور البطيخ، يمكن تناولها بعدة طرق مبتكرة، مثل تحميصها مع زيت الزيتون والملح، أو إضافتها إلى السلطات أو اللبن الرائب أو دقيق الشوفان لإضافة قيمة غذائية إلى الوجبات.

من ناحية أخرى، يُعتبر المغنيسيوم أحد المعادن الأساسية التي تلعب دورًا بارزًا في عدة وظائف بالجسم، منها وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام. يتوفر المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ومع ذلك، يُحث على استهلاك كمية كافية يوميًا، مع الحرص على عدم التناول الزائد أو النقصان، وفقًا لما ورد في تقرير منشور على "تايمز أوف انديا".

يُشير التقرير إلى أهمية كيفية امتصاص الجسم للمغنيسيوم بكفاءة، ويُظهر أن هذا الأمر يعتمد على عوامل متعددة مثل الحالة الصحية الفردية ونمط الحياة والتغذية. على الرغم من عدم وجود وقت محدد لتناول المغنيسيوم، يمكن تحسين امتصاصه وفوائده من خلال فهم كيفية تفاعله مع الجسم والمواد الغذائية الأخرى.

يعتبر تناول الأطعمة أو المكملات الغنية بالمغنيسيوم في الصباح خيارًا مثاليًا، حيث يمكن أن يُوفر دفعة من الطاقة ويدعم الصحة العامة. يُسهم المغنيسيوم في استقلاب الطاقة، مما يعزز اليقظة والتركيز طوال اليوم.

تناول المغنيسيوم قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يدعم وظيفة العضلات وأدائها، وذلك من خلال مساهمته في تقليل تشنجات العضلات والحفاظ على استرخائها، مما يعزز الأداء الرياضي العام.

تناول المغنيسيوم خلال الوجبات يساعد على زيادة امتصاصه واستخدامه من قبل الجسم، خاصةً إذا تم تناوله مع وجبات تحتوي على البروتين والدهون الصحية، كما يمكن تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في وجباتك لتحقيق أقصى فائدة.

تناول المغنيسيوم قبل النوم قد يُسهم في تعزيز الاسترخاء وتحسين نوعية النوم، نظرًا لدوره في تعديل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعيين في الجسم عبر تأثيره على الناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم النوم.