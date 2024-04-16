طريقة عمل طاجن اللحم بالتين|غني بالبروتين

طاجن اللحم بالتين من الوصفات المختلفة والشهية التي يمكنك إعدادها لمد الجسم بالبروتين ومضادات الأكسدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.



طاجن اللحم بالتين

طريقة عمل طاجن اللحم بالتين

المقادير

- مقادير التين المعسّل :

تين : كوب (مجفف، أو طازج بحسب الموسم)

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

العسل : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : عود

الجوز : نصف كوب (مقطع خشن)

- اللحم الضاني : كيلو (مقطع)

- الثوم : فص (مدقوق)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع إلى شرائح)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الزعفران : رشّة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ماء بارد : ربع كوب

- ماء ساخن : 2 كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يتبل اللحم بخليط البقدونس والكزبرة والبهارات والثوم وزيت الزيتون والماء البارد، ويترك منقوعاً نحو ساعتين على الأقل.

في قدر عميقة، يسخن الزيت النباتي على نار متوسطة، وتضاف قطع اللحم الواحدة تلو الأخرى، ثم تقلب جيداً حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

يضاف البصل إلى اللحم، ويغطى القدر، ويترك على النار لمدة 10 دقائق حتى يصبح البصل ليناً.

يضاف الماء الساخن، ويحكم إغلاق القدر مرة أخرى، حتى ينضج اللحم على نار هادئة لمدة 45 دقيقة.

في طبق عميق، يذوّب السكر في الماء مع عود القرفة، ويضاف إليه التين ويترك على النار لمدة 10 دقائق. "إذا كان التين طازجاً، يترك على النار لـ 3 دقائق فقط".

يضاف ماء الزهر مباشرة قبل رفع الطبق من على النار.

للتقديم: يسكب اللحم في طبق طاجين ويزين بالتين ويقدم مع الأرز.

فوائد تناول التين

الألياف

يحتوي التين على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية - أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.





أحماض مهمة

يساعد التين في خفض الإجهاد التأكسدي ومستوى السكر في الدم. يحتوي التين على أحماض الأبسيسيك والماليك والكلوروجينيك، وهي مركبات رئيسية تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

معادن أساسية

يعد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والفوسفور لذا فهو يعزز تكوين العظام ومحفزات إعادة نمو العظام.





البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم معدنًا حيويًا لأنه يساعد الجسم في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يسهل دحض الآثار السلبية للصوديوم. يساعد البوتاسيوم الموجود في التين على تحفيز عمل العضلات والأعصاب ويوازن السوائل في الجسم ويحافظ على التوازن الكهربائي.





فيتامينات ومضادات أكسدة

يشتمل التين على ثروة من المغذيات مثل فيتامين C و Eو A ومضادات الأكسدة القوية والمفيدة للغاية لتغذية الجلد وتجديد خلايا الجلد.