كيانو ريفز سيلعب دور Shadow the Hedgehog في Sonic 3

عندما يصل Sonic 3 إلى دور العرض في وقت لاحق من هذا العام، قد تتمكن من مشاهدة أحد الممثلين المفضلين لدى محبي السلسلة وهو يؤدي صوته بواسطة أحد الممثلين المفضلين لدى محبي هوليوود على الإطلاق. سيلعب كيانو ريفز دور Shadow the Hedgehog الحاضن والمعذب، وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter and Variety. سيتم إنشاء الشخصية المضادة للبطل، وهو خصم اللدود وحليف لسونيك، بواسطة الدكتور روبوتنيك الذي يلعب دوره جيم كاري بعد أحداث Sonic 2، استنادًا إلى اللقطات الأولى للفيلم التي تم عرضها في CinemaCon الأسبوع الماضي.

لدى Shadow تاريخ طويل في عالم Sonic وقد ظهر لأول مرة في Sonic Adventure 2، التي صدرت في عام 2001. تم إنشاء القنفذ المجسم ذو الفراء الأسود في الألعاب للمساعدة في العثور على علاج لحفيدة الدكتور Robotnik Maria، التي كان لديها مرض عضال. من غير الواضح ما إذا كان الفيلم سيتبع قصة مماثلة - على الرغم من أنه يمكننا أن نتوقع مرة أخرى أن يقوم سونيك وعصابته بإيقاف خطط دكتور روبوتنيك للسيطرة على العالم - ولكن من المحتمل أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول الفيلم قبل صدوره في 20 ديسمبر. سيظل جيف فاولر يقود الإنتاج كمخرج، بينما يعيد بن شوارتز وجيمس مارسدن أدوارهما في دور سونيك ووالده بالتبني الشريف توم واتشوسكي، على التوالي.