ضياء السيد: عبدالله السعيد يحتاج هذا الأمر مع الزمالك

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك يحتاج لقوام أفضل من اللاعبين للظهور بشكل جيد.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد الله السعيد يحتاج لقوام أفضل من اللاعبين مع الزمالك للظهور بشكل أفضل، فهم سيساعدونه على إظهار مهاراته".

وتابع: "عبد الله السعيد لم يكن يحتاج للقيام بأدوار دفاعية خلال فترة تواجده مع فريق بيراميدز، أما الآن فهو يقوم بذلك لسد بعض الثغرات".

وعن الأهلي في بطولة الدوري، قال ضياء السيد: "الأهلي هو حامل اللقب، ومن المفترض أن يفوز في المباريات القادمة في الدوري، إلا أن مع ازدحام جدول المباريات يجعل الفريق صاحب تفكيرين".

وأشار: "يجب أن يكون هناك رد فعل من لاعبي الأهلي، فبعد تقدم الفريق أمام الإسماعيلي كان المردود غير جيد، خصوصًا من اللاعبين البدلاء، مثل حسين الشحات، الذي شارك في الشوط الأول".

وأختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "هناك حالة من الاستسهال لدى لاعبي الأهلي طوال الوقت.. وهناك تعامل سيء من المدافعين في معظم المباريات".