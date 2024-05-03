بركات: الأهلي يرغب في تصدر الدوري قبل خوض نهائي أبطال إفريقيا

قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المارد الأحمر يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، دون تعثرات في مباريات الدوري العام.

أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة، وهو فريق مجتهد، إلا أن الأهلي في نفس الوقت يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا دون تعثرات في الدوري".

وتابع تصريحاته: "الأهلي يسعى من خلال مبارياته المؤجلة العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري، خصوصًا في ظل سير الزمالك وبيراميدز بشكل جيد في الفترة الحالية".

وواصل: "النادي الأهلي يريد 5 مباريات مؤجلة للتساوي في عدد المباريات مع بيراميدز، وحال فوزه في جميع المباريات سيتفوق على بيراميدز بفارق نقطة".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلي، وإمام عاشور سجل هدفًا رائعًا، وكان به مهارة كبيرة منه ومن علي معلول، أما مصطفى شوبير هو المتألق دائمًا".