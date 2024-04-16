مطاردة المشتبه بهم "الخطرين" يفرون من خلية ناميبيا

أطلقت الشرطة في ناميبيا، حملة مطاردة واسعة النطاق لـ 11 سجينا فروا من زنزانة للشرطة في منطقة زامبيزي الشمالية الشرقية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

الشرطة في ناميبيا

واخترق الهاربون الذين ينتظرون المحاكمة سقف مركز شرطة كاتيما موليلو قبل أن يلوذوا بالفرار يوم الاثنين، حسبما قال كيسكو سيتالي، المتحدث باسم الشرطة في المنطقة، لموقع إن بي سي الإخباري.

وقالت الشرطة إنه تم العثور في الزنزانة على قطع من الشفرات والحبال المصنوعة من البطانيات، وهي الأشياء التي يشتبه في أنها استخدمت في الهروب من السجن.

تم تحذير السكان المحليين من توخي الحذر لأن الهاربين ينتظرون المحاكمة على جرائم خطيرة ، في حين أن أحدهم هو مجرم متكرر سيئ السمعة.

وقال سيتالي: "إنهم خطرون للغاية"، مضيفا أن أحدهم كان مدانا سابقا بجريمة قتل، ثلاثة من الهاربين أعيد اعتقالهم بالفعل.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن أكثر من 100 سجين ينتظرون المحاكمة وضعوا في الزنزانة التي تتسع ل 16 شخصا فقط، ويقال إن الزنزانة قيد التجديد.

تم حث السكان على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو مجموعات من الناس إلى الشرطة.







