منتخب الصالات ينهى تدريبه الأخير قبل مواجهة ناميبيا فى كأس الأمم الأفريقية

خاض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني تدريبه الأخير قبل مواجهة ناميبيا فى الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتى ستقام غدا الأحد فى تمام الساعة السابعة مساءا.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة ليبيا فى الجولة الأولى والتى فاز بها الفراعنة بنتيجة ٤/ صفر والتركيز على مباراة الغد مع تحذير اللاعبين من الافراط فى الفرحة.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أكد على ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة واسعاد الجماهير المصرية.

واختار جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.