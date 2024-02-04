الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب بعد صراع مع السرطان (فيديو)

رئيس ناميبيا حاجي
رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

توفى رئيس ناميبيا حاجي جينجوب، عن عمر ناهز 82 عامًا بعدما جرى تشخيص مرضه بالسرطان منذ أسابيع، وفق قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

يُعتبر الرئيس الثالث بدولة ناميبيا، التي يحكمها نظام جمهوري عقب الاستقلال عام 1900، إذ تولى منصبه منذ 21 مارس 2015.

حياة رئيس ناميبيا

وتزوج رئيس ناميبيا لراحل 3 مرات كن آخرها في 14 فبراير 2015 من مونيكا جينجوس التي كانت المدير العام لكب صندوق للأسهم الخاصة في ناميبيا.

وشغل منصب رئيس الوزراء من 4 ديسمبر 2012 إلى 21 مارس 2015، قبل أن يتولى مقاليد الحكم في 21 مارس عام 2015، كما شغل منصب وزير التجارة والصناعة بين عامي 2008 و2012.

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